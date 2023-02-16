В Украине сегодня День военного журналиста: Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших. Фото

В четверг, 16 февраля, в Украине отмечают День военного журналиста. Президент Владимир Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших.

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Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что именно военные журналисты фиксируют преступления российских оккупантов.

Подвиги украинских защитников также становятся известны всему миру благодаря им.

"Помним и преклоняем головы в скорби по всем военным журналистам, корреспондентам, пресс-офицерам, специалистам по связям с общественностью, кто, выполняя служебный долг, пал от рук врага", – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил медийщиков, которые с первого дня широкомасштабного вторжения России находятся в самых горячих точках.

Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев также поздравил с Днем военного журналиста.

Он отметил, что уже почти год внимание телевизионных новостей и передовых колонок отечественных и мировых медиа приковано к Украине. Журналисты освещают тяжелые бои на Бахмутском и Угледарском направлениях, обстрелы Харькова, Запорожья и Херсона. Не менее важна информация об усилении обороны на северном направлении.

"Их появление является огромной заслугой именно вас, военных журналистов, которые с риском для собственного здоровья, а порой и жизни добывают злободневную информацию. А правдивые истории о героях вселяют уверенность в наших воинах и пробуждают гордость за весь украинский народ, его непобедимую силу и величие", – подчеркнул Наев.

К поздравлениям присоединился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который отметил, что слово – это самое мощное оружие.

"Наши воины информационного фронта – на передовой, рискуя жизнью и здоровьем, доставляют нам оперативную и достоверную информацию с начала российской агрессии. Сегодня мы и поздравляем гражданских журналистов, и вспоминаем павших", – добавил он.

Ткаченко уточнил, что, по данным независимого Комитета защиты журналистов (CPJ), после начала полномасштабного российского вторжения было убито по меньшей мере 15 украинских журналистов. В то же время, по информации Национального союза журналистов Украины, из-за российской агрессии погибли по меньшей мере 43 медийщика.

Напомним, российские оккупанты обстреляли автомобиль, на котором эвакуировались мирные жители из зоны боевых действий вблизи Северодонецка. Во время гуманитарной миссии погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф, освещавший события на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области в марте оккупанты убили 51-летнего американского корреспондента Брента Рено, работавшего в издании Time. Еще двое журналистов были ранены.

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