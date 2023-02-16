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В Украине сегодня День военного журналиста: Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших. Фото

Ольга Ганюкова
Общество
3 минуты
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В Украине сегодня День военного журналиста: Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших. Фото

В четверг, 16 февраля, в Украине отмечают День военного журналиста. Президент Владимир Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших.

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Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что именно военные журналисты фиксируют преступления российских оккупантов.

Подвиги украинских защитников также становятся известны всему миру благодаря им.

"Помним и преклоняем головы в скорби по всем военным журналистам, корреспондентам, пресс-офицерам, специалистам по связям с общественностью, кто, выполняя служебный долг, пал от рук врага", – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил медийщиков, которые с первого дня широкомасштабного вторжения России находятся в самых горячих точках.

В Украине сегодня День военного журналиста: Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших. Фото
В Украине сегодня День военного журналиста: Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших. Фото

Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев также поздравил с Днем военного журналиста.

Он отметил, что уже почти год внимание телевизионных новостей и передовых колонок отечественных и мировых медиа приковано к Украине. Журналисты освещают тяжелые бои на Бахмутском и Угледарском направлениях, обстрелы Харькова, Запорожья и Херсона. Не менее важна информация об усилении обороны на северном направлении.

"Их появление является огромной заслугой именно вас, военных журналистов, которые с риском для собственного здоровья, а порой и жизни добывают злободневную информацию. А правдивые истории о героях вселяют уверенность в наших воинах и пробуждают гордость за весь украинский народ, его непобедимую силу и величие", – подчеркнул Наев.

В Украине сегодня День военного журналиста: Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших. Фото
В Украине сегодня День военного журналиста: Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших. Фото

К поздравлениям присоединился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который отметил, что слово – это самое мощное оружие.

"Наши воины информационного фронта – на передовой, рискуя жизнью и здоровьем, доставляют нам оперативную и достоверную информацию с начала российской агрессии. Сегодня мы и поздравляем гражданских журналистов, и вспоминаем павших", – добавил он.

Ткаченко уточнил, что, по данным независимого Комитета защиты журналистов (CPJ), после начала полномасштабного российского вторжения было убито по меньшей мере 15 украинских журналистов. В то же время, по информации Национального союза журналистов Украины, из-за российской агрессии погибли по меньшей мере 43 медийщика.

В Украине сегодня День военного журналиста: Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших. Фото
В Украине сегодня День военного журналиста: Зеленский отметил смелость корреспондентов и почтил память погибших. Фото

Напомним, российские оккупанты обстреляли автомобиль, на котором эвакуировались мирные жители из зоны боевых действий вблизи Северодонецка. Во время гуманитарной миссии погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф, освещавший события на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области в марте оккупанты убили 51-летнего американского корреспондента Брента Рено, работавшего в издании Time. Еще двое журналистов были ранены.

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