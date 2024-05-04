В Украине появится единый документ для военнообязанных: подробности

В Украине для всех военнообязанных будет введен новый документ. Он будет сделан по единому образцу. В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой в рамках мобилизационных мероприятий будут выдаваться новый документ военнослужащим, резервистам и призывникам.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко. Он особо подчеркнул, что старые документы также остаются в силе, но в них будут внесены соответствующие отметки.

В настоящее время законом определено, что каждый гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ (ВОД) и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. Однако таких учетных документов много, и они разной формы.

"У нас сейчас широкий спектр ВОД. Например, ВОД для военнообязанных, резервистов и призывников определены указом президента, форма утверждена. А для действующих военнослужащих, работников правоохранительных органов, СБУ, разведывательных органов, ВОД устанавливаются их ведомствами. Поэтому они разной формы и формата. В целях унификации сейчас разрабатывается постановление, которое определит документ единого формата", – пояснил полковник.

После утверждения Кабмином постановление правительства о новом военно-учетном документе вступит в силу.

"Подводя итог: со вступлением в силу постановления Кабмина гражданам, у которых нет ВОД, будет выдаваться (новый) документ установленного образца. А те, кто уже имеет ВОД, которые выданы до вступления в силу закона, действительны", – отметил представитель Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, с сегодняшнего дня статус военнообязанных "ограниченно годный к службе" официально перестал существовать. Это связано со вступлением в силу закона №3621-IX, предусматривающего повторную военно-врачебную комиссию для лиц, ранее назвавшихся "ограниченно пригодными".

А уже 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Он предполагает, что все военнообязанные граждане Украины должны обновить военно-учетные данные. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснял: если имеющаяся в военкомате информация актуальна, то обновлять ее в ТЦК не нужно.

Военнообязанным, не сообщающим ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции около 25 тысяч гривен.

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