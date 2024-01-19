В Украине появилась первая мобильная аптека: она отправилась в рейс по селам Харьковщины

В четверг, 18 января, аптечная сеть 9-1-1 открыла первую в Украине мобильную аптеку. Она отправилась в свой первый по населенным пунктам Харьковской области.

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В Украине только 11% сел имеют свои аптеки. Жителям более 20 тысяч сельских населенных пунктов приходится ехать за лекарствами в ближайший город или поселок городского типа иногда за десятки километров, поэтому вопрос появления мобильной аптеки был более чем важным.

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Виктор Ляшко, а также глава Харьковской ОВО Олег Синегубов и директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

В свой первый рейс автомобиль с лекарствами и медицинскими изделиями выехал по маршруту: пруд Прудянка, с. Дубовка, с. Токаревка, с. Безруки Дергачевской ОТГ в Харьковской области.

Теперь жители удаленных сел могут приобрести необходимые препараты, в частности, по программе "Доступные лекарства" и по рецепту – как бумажному, так и электронному. Мобильная аптека оборудована электрогенератором, стрелинком, холодильником для хранения лекарственных средств и приборами, контролирующими температуру и влажность воздуха. Обслуживает людей опытный фармацевт – как в стационарной аптеке!