В Украине потеплеет до +14 и вновь засыплет снегом: прогноз на начало недели. Карта

В Украине неделя с 22 февраля начнется продолжением потепления. В отдельных регионах погода принесет повышение температуры днем до +14 градусов.

В других будет несколько прохладнее, а еще в понедельник местами предусматриваются осадки, при этом будет наблюдаться оттепель. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в западных областях и в южных районах Одесщины в ближайшую неделу столбики термометров вполне возможно покажут 12-14 градусов тепла.

В понедельник, 22 февраля, в большинстве областей в течение дня ожидается +2... + 6, на юге и западе +5... +9 градусов. Хотя ночью еще будет подмораживать.

"Поэтому дороги и тротуары получат окрепший, хотя и замаскированный под лужи, гололед – очень осторожно", – предупредила Диденко.

Она уточнила, что мокрый снег и дождь в понедельник наиболее вероятные в восточных областях, еще они могут задеть Сумщину, Днепр с районами, Полтавщину и Запорожье.

На остальной территории без осадков, только из-за теплой и сырой погоды будут наблюдаться туманы.

Погода в Киеве 22 февраля обещает быть теплой, максимально до +2... +4 градусов, без осадков, но будет скользко и мокро одновременно.

Диденко прогнозирует, что 23-24 февраля ожидается кратковременное похолодание в Полтавской, Черниговской и части Киевщины со столицей, Сумской и Черкасской областях. Однако затем температура воздуха снова повысится.

"Потепление после морозов – приятная штука, но со скрытыми опасными синоптическими смыслами – гололедица, оползни льда и снега, лавинная опасность в горах, сосульки", – предостерегла синоптик.

Добавим: в Укргидрометцентре прогнозируют, что в первой половине последней недели зимы, с 22 по 24 февраля, в Украину придут снегопады и особенно морозная погода в некоторых областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи утверждают, что Украине грозят серьезные проблемы с урожаем. Они назвали риски снежного апокалипсиса в феврале и дали прогноз на весну.