В Украине потеплеет до +11, но ожидается штормовой ветер: синоптики дали детальный прогноз. Карты

Во вторник, 4 января, погода в большинстве областей Украины будет теплой для такого времени года. При этом на севере и части востока будет держаться небольшой мороз, также ожидается ветер со штормовыми порывами.

Ночью пройдет дождь с мокрым снегом, рассказала на Facebook-странице народный синоптик Наталья Диденко. Метеорологи Укргидрометцентра дают немного иной прогноз (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

По словам первой, в ближайшие сутки температура воздуха установится на уровне +2… +6 °С. В западных и южных регионах будет теплее – в пределах +4… +8 °С, а в Крыму до +11 °С. На севере и северо-востоке свежее – до -2… +2 °С.

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Днем 4 января ожидается преимущественно юго-западный ветер, который отметится штормовыми порывами до 15-20 м/с.

По данным Укргидрометцентра, ночью во вторник местами будет идти дождь вперемешку с мокрым снегом. Днем осадки прогнозируются на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и в отдельных районах северных регионов. В Крыму, в отличие от народной синоптика, метеорологи прогнозируют потепление только до +6... +8 °С днем.

В Киеве 4 января будет доминировать влажная воздушная масса, в ночные и дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +2… +4 °С. Существенные осадки возможны ближе к вечеру, преимущественно это будет дождь. Ветер порывистый, юго-западный, 7-12 м/с.

Синоптик Диденко добавила, что поздно вечером во вторник и ночью в среду, 5 января, западные, северные и центральные регионы охватит новая порция дождей. А на Рождество, 7 января, в Украине ожидается понижение температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале посленовогодней недели синоптики спрогнозировали теплую и дождливую погоду в Украине. По их данным, местами также будет идти снег.