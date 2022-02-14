В Украине потеплеет до +10 градусов, но есть вероятность осадков: прогноз на начало недели. Карта

Понедельник, 14 февраля, принесет в Украину ясную погоду с умеренной прохладой. К середине недели температура воздуха днем повысится до +10°С, но на востоке ночью ударит мороз в 14 градусов.

В то же время возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах – гололедица. Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра (чтобы просмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Днем в понедельник прохладнее всего будет в восточных областях и на Черниговщине – в пределах +2…+5 °С. В Киеве +4… +6 °С, в большинстве остальных регионов до +5... +7 °С, местами на западе и +8 °С.

Сутки пройдут без осадков. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

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В ночь на вторник синоптики прогнозируют морозы -4… -8 °С на большей части территории. А на крайнем юге и в восточных областях столбики термометров опустятся до -10… -14 °С.

В дневные часы будет ясно и в пределах +5… +7 °С, на несколько градусов выше температура поднимется в некоторых западных, центральных и южных регионах.

На Закарпатье днем возможен дождь. Ветер южного и восточного направлений, 3-8 м/с, на западе до 5-10 м/с.

В ночь на среду на востоке Украины снова будет морозно – около -5… -7 °С, на Луганщині до -12 °С. На западе -1… +1 °С, на остальной территории в пределах -2… -4 °С. В Черновицкой и Закарпатской областях возможен мокрый снег.

Днем погода обещает быть солнечной с прояснениями в пределах +5… +7 °С, на юге до +9 °С. В западных регионах теплее и в то же время облачно, +6… +8 °С, на Буковине до +10 °С.

Кроме этого, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях днем будет идти дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух спрогнозировала новые погодные аномалии в Украине. По ее словам, тревожные звоночки дают проливные дожди и снегопады, которые в последнее время чаще наблюдаются в стране.