В Украине похолодает до +3, будут идти дожди: прогноз погоды на начало недели

В начале следующей недели температура воздуха в Украине снизится, столбик термометров ночью опустится до +3 градусов. При этом часть страны снова накроют грозовые дожди.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Укргидрометцентра. В понедельник, 20 сентября, осадки ожидаются в Луцке, Львове, Виннице, Тернополе, Донецке, Полтаве, Запорожье и Симферополе.

В западных, центральных и северных областях будет 8-14 градусов. На востоке и юге – 15-19 градусов. В Киеве – 10-12 тепла.

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Во вторник, 21 сентября, на западе, севере и в центре – 8-12 градусов. Упадет температура и на востоке, и юге, там – 9-15 тепла. В столице ожидается около 8-10 градусов. Дожди прогнозируют в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Николаеве, Херсоне, Одессе, Житомире и Симферополе.

В среду, 22 сентября, температура упадет еще ниже. В большинстве центральных областей (и в Киеве), на западе и севере ожидается 6-9 градусов, на востоке и юге – 10-13 градусов. Дожди пройдут в Киеве, Чернигове, Сумах, Черновцах, Ивано-Франковске, Ужгороде, Львове и Житомире.

Как писал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что, несмотря на процессы глобального потепления, в Украине будут холодные зимы. Смена времен года не отменяется, подчеркнула ученая.