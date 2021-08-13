В Украине погоду будет определять антициклон, грозы 'заденут' четыре региона: прогноз на субботу

Погода на выходные будет сухой и теплой с комфортной для человека температурой. Лишь в восточных регионах и Крыму прогнозируются дожди.

Как рассказала на своей странице в Facebook погодный эксперт Наталья Диденко, Маковея, который украинцы будут праздновать в эту субботу, порадует жителей большей части страны прекрасной погодой. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +24...+29.

Она отметила, что на крайнем востоке и в Приазовье возможны небольшие дожди с грозами.

По ее словам, комфортной температурой мы обязаны антициклону Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano, тем самым сохраняя в Украине сухую и солнечную погоду.

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В то же время, Диденко предупредила, что уже в воскресенье станет жарче. Так, температура воздуха прогреется до +26...+31 градуса.

В свою очередь, в Укргидрометеоцентре рассказали, что в субботу дожди возможны в Крыму, Луганской, Донецкой, Запорожской областях. Там дневная температура воздуха будет в пределах +25...+27 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +15...+18 градусов. На большей части – без осадков. Средняя температура будет колебаться в пределах +25...+28 градусов.

В Киеве в субботу будет сухо и солнечно. Днем от +26 до +28 градусов. Ночью +13...+15.

Август - последний летний месяц перед началом холодов. В это время температура воздуха в Украине постепенно начинает понижаться. Так, если средняя температура в начале августа составляет +22 градуса, то средняя температура в конце этого месяца в стране равна +20.

Средняя влажность в Украине в августе составляет 63%. При этом влажность в начале месяца равна 64%, в конце месяца – 63%.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью погода в Украине будет удивлять значительными температурными колебаниями от +20 до - 4 градусов.