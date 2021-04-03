В Украине побит рекорд по количеству новых больных коронавирусом
По состоянию на утро субботы, 3 апреля, в Украине официально подтвержден 1 731 971 случай коронавирусной инфекции. Из них рекордные за 2021 год 20 341 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 34 075 человек (+396 за сутки), а 1 342 536 пациентов (+9 166 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.
Проведено тестирований за сутки – 128 492 (в частности методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
Киев – 2 053 случая / 2 060 прививок;
Винницкая область – 612 случаев / 840 прививок;
Волынская область – 445 случаев / 350 прививок;
Днепропетровская область – 1 433 случая / 1320 прививок;
Донецкая область – 749 случаев / 570 прививок;
Житомирская область – 642 случая / 810 прививок;
Закарпатская – 393 случая / 440 прививок;
Запорожская область – 754 случая / 930 прививок;
Ивано-Франковская область – 332 случая / 684 прививки;
Киевская область – 1 366 случаев / 270 прививок;
Кировоградская область – 144 случая / 480 прививок;
Луганская область – 230 случаев / 390 прививок;
Львовская область – 1 538 случаев / 1160 прививок;
Николаевская область – 471 случай / 480 прививок;
Одесская область – 1 521 случай / 830 прививок;
Полтавская область – 774 случая / 860 прививок;
Ровенская область – 690 случаев / 540 прививок;
Сумская область – 825 случаев / 570 прививок;
Тернопольская область – 673 случая / 420 прививок;
Харьковская область – 1470 случаев / 1930 прививок;
Херсонская область – 274 случая / 50 прививок;
Хмельницкая область – 1 144 случая / 680 прививок;
Черкасская область – 743 случая / 1 380 прививок;
Черновицкая область – 360 случаев / 390 прививок;
Черниговская область – 705 случаев / 380 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, пик госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине наступит в период с 5 по 12 апреля. Об этом в Facebook сообщил блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Министерства здравоохранения.