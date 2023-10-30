В Украине планируют запустить 'смарт-мобилизацию': что это значит и к каким изменениям готовиться

В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию", которая позволит выбирать желаемую специализацию в армии. Ожидается, что проект будет запущен через один-два месяца.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина". "Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться", – сказал он.

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По словам Федорова, если человек оставит заявку и пройдет рекрутеров и обучение, то точно попадет в роту ударных дронов и именно на ту должность, которую сам выбрал.

"Это очень важно для коммуникации между государством и украинцами о справедливости, о честности и соблюдении правил", – добавил руководитель Минцифры.

По словам Федорова, это может быть первым шагом для того, чтобы запустить некую "смарт-мобилизацию".

"Потому что есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь – это самое главное и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю", – сказал он.

Кроме того, по словам Федорова, благодаря "смарт-мобилизации" украинцам больше не нужно будет идти в военкомат. После прохождения онлайн-теста гражданин будет приходить "в нормальное помещение к рекрутеру", где подробно рассказывают о возможных местах службы.

"После этого, если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, управляющие дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя", – объяснил министр.

По его словам, тогда у украинцев может быть "другое качество мотивации".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ноябре в Украине продолжится всеобщая мобилизация. На нее могут повлиять некоторые изменения в законодательстве, принятые в сентябре и октябре.

– Срок действия мобилизации и военного положения действует до 15 ноября, но вскоре в Раде, вероятно, вновь проголосуют за их продление. Также среди депутатов идут дискуссии о демобилизации тех, кто служит с начала войны.

– Минздрав продолжает работать над выполнением решения СНБО по военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Теперь прохождение ВВК будет длиться до четырех дней.

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