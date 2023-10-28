Минздрав: прохождение ВВК теперь будет продолжаться максимум 4 дня

Министерство здравоохранения продолжает работать над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по военно-врачебной экспертизе в рядах Вооруженных сил Украины. Это решение было введено в действие указом президента Владимира Зеленского. Так, прохождение ВВК теперь будет длиться максимум 4 дня.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что совместно с Нацслужбой здоровье уже обновлено спецификации и условия закупок медицинских услуг по пакету "Медицинское освидетельствование лиц, организуемых территориальными центрами комплектования и социальной поддержки".

Эти изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и военнообязанных медосмотров, а именно:

Видео дня

– проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе – не более 4 рабочих дней;

– проведение лабораторных исследований – не более 3 рабочих дней;

– проведение инструментальных исследований – не более 3 рабочих дней.

"Председатели областных военных администраций, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки. Также они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры за очереди", – сообщили в Минздраве.

Также сделан еще один шаг к полной цифровизации процессов. Следовательно, медики, работающие в ВЛК при центрах комплектования, используют электронную систему здравоохранения. Поэтому при необходимости они могут пересматривать уже существующие записи других врачей, внесенных в ЕСОЗ, создавать электронные направления на необходимые диагностические процедуры и т.п.

"Минздрав вместе с НСЗУ с привлечением Командования Медицинских сил ВСУ проводят постоянные учебные мероприятия для работников ВЛК, в том числе по порядку прохождения военно-врачебной экспертизы. В то же время продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые в соответствии с заданием СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года", – проинформировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подписал указ, которым вступил в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Он существенно снизит коррупционные риски и полностью цифровизирует процедуру ее дальнейшего контроля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!