В Украине планируют создать сеть центров подготовки к нацсопротивлению: что это значит

В Украине власти планируют создать центры для подготовки к национальному сопротивлению России. На первом этапе планируется найти инструкторов.

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Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук. По ее словам, независимо от продолжительности войны важно строить систему национального сопротивления на будущее.

"Речь идет о системной подготовке гражданского населения к сопротивлению агрессору. Особенно это касается областей, граничащих с Россией, которая и после войны останется нашим враждебным соседом", – заявила Верещук.

По ее словам, система национального сопротивления станет "важной составляющей архитектуры сдерживания агрессии".

В ходе последнего межведомственного совещания на Банковой обсудили проект правительственного постановления по созданию указанных центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

"Лидерами этого процесса являются Министерство обороны и ТРО ВСУ. Основная работа – за областными властями. Очень важная роль принадлежит волонтерским организациям", – отметила чиновник.

Относительно инструкторов власти надеются на "ветеранов и волонтеров как на источник хороших кадров", пояснила Верещук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине происходят террористические акты, направленные против работников ТЦК и полицейских. И это часть целенаправленной атаки спецслужб страны-агрессора Российской Федерации. Как отметил глава Национальной полиции Украины, только в этом году произошло уже девять таких инцидентов.

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