В Украине планируют открыть десятки центров рекрутинга в ВСУ: как будут работать и на каких специалистов наибольший запрос

В I полугодии 2024 года в ряде областных центров и крупных городах Украины планируют открыть 27 центров рекрутинга украинской армии. Они будут работать как консультативно-информационные офисы, которые при необходимости будут осуществлять сопровождение зачисления желающих вступить в Силы обороны.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины. На сегодняшний день в Украине действуют уже два таких центра: во Львове и Запорожье.

Уполномоченный оборонного ведомства по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец пояснил, что у них можно получить ответы на простые вопросы относительно имеющихся частей, должностей, мест несения службы, учета опыта, специальности и состояния здоровья кандидата. По его словам, процесс – максимально прозрачный и понятный. География будет расширяться.

В частности, центр рекрутинга в Запорожье сегодня предлагает ряд вакансий в более чем полудесятка формирований: ТРО, Нацгвардия, Морская пехота и т.д. Наибольший запрос существует на операторов БПЛА, водителей-механиков, медиков, специалистов сферы IT и других категорий.

Функция сотрудников центров – чисто коммуникативная, они гражданские и не могут выдавать повестки, пояснили в Минобороны. Основная цель рекрутинговых центров – донести до украинцев информацию о важности вступления в ряды ВСУ и ответить на все интересующие и останавливающие кандидатов вопросы.

"Рекрутинг – это, прежде всего, о добровольном присоединении к защите родины. Это первая входная точка между гражданином и ВСУ", – добавил Бежевец.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В конце января Бежевец сообщал, что с помощью новой системы рекрутинга в ВСУ с осени 2023 уже десятки тысяч украинцев и украинок подали свои резюме на вакансии в украинской армии. Главный результат – в ВСУ приходят действительно мотивированные люди, которые будут служить там, где хотят.

– Данные популярного кадрового портала свидетельствуют о том, что в Украине конкуренция за вакансии от военных подразделений не ниже средней на рынке труда. Военный рекрутинг – это 2% вакансий рынка труда. Подразделения размещают предложения работы в разных категориях: и боевые, и небоевые.

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