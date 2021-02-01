Лавины, дожди и солнце: синоптики дали разнообразный прогноз на 2 февраля в Украине

На большинстве территории Украины 2 февраля будет солнечно с прояснениями, на востоке и юге страны пройдут дожди, а в Карпатах возможен сход лавин.

Такой прогноз погоды дали синоптики "Укргидрометцентра". Теплее всего будет в двух последних указанных регионах.

В Луганске и Донецке днем температура поднимется до 6–8 градусов выше нуля, ночью ожидается 3–5 градусов со знаком плюс.

В Симферополе днем +11...13 градусов, ночью +9...11, в Херсоне 6–8 градусов выше нуля днем, 4–6 со знаком плюс ночью.

Холоднее всего будет в Чернигове: минус 3–5 градусов днем, минус 9–11 ночью, а также Житомире – минус 1–3 днем, ночью 9–11 ниже нуля.

На западе и в центре Украины температура воздуха будет колебаться от -5 до 0 ночью и от 0 до +7 днем.

В Киеве облачно с прояснениями, температура днем -3...- 5°С, ночью -8...- 10°С.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, столица нашей страны оказались "на микроскопической границе" между снегом и дождем.

Она обнародовала снимок с бориспольского радара, на котором хорошо видны зоны этих осадков в Украине.

В то же время спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) в Карпатах 2 февраля в связи с возобновлением снегопадов. Они призвали украинцев воздержаться от походов в горы и следить за предупреждениями ГСЧС.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что во вторник, 3 февраля, на большей части территории Украины ожидается потепление до 3-10 градусов тепла. А уже 4 февраля, по прогнозу "Укргидрометцентра", нашу страну снова накроют дожди.