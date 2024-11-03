В Украине отмечают День инженерных войск: украинские защитники принимают поздравления

В Украине в воскресенье отмечают День инженерных войск. Праздник отмечается с 1999 года, когда был установлен указом президента, "учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства".

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Поэтому сегодня украинские воины-инженеры получают поздравления с профессиональным праздником. В частности, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил, что защита и поддержка подразделений, а также создание препятствий для противника – это "крайне необходимая и опасная работа".

"Под плотным вражеским обстрелом, вы ежедневно оборудуете позиции и районы обороны, обезвреживаете минные поля, обустраиваете инженерные заграждения и строите переправы. Ваши укрепления и фортификационные линии – это щит, который спасает жизнь нашим защитникам и защитницам. Каждый ваш шаг и каждое действие – это барьер, сдерживающий врага", – заявил Сырский.

Он также почтил военных инженеров, погибших за Родину, и отметил, что их подвиг навсегда в сердцах соотечественников.

"Дорогие побратимы и посестры, искренне благодарю вас за профессионализм, отвагу и преданность своему делу! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, стойкости и несгибаемого духа!" – пожелал главком.

В оперативном командовании "Север" также поздравили инженеров ВСУ.

"Поздравляем военнослужащих, работников и ветеранов инженерных войск с праздником. Выражаем вам глубокое уважение и благодарность за ваше профессиональное мастерство!" – говорится в публикации.

А командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что ежедневно в сложных условиях инженерные войска Украины выполняют важнейшие задачи, укрепляя оборонные позиции, обеспечивая защиту и способствуя наступлению.

"Ваш труд является надежной основой нашей обороны, и именно благодаря ему другие подразделения могут уверенно действовать на поле боя. Вы оказываете поддержку как на передовой, так и в тылу, а ваше профессиональное отношение вносит значительный вклад в нашу общую Победу. Спасибо за мастерство и преданность делу!" – говорится в публикации.

История праздника День инженерных войск Украины

Праздник был основан указом президента Леонида Кучмы №1399/99 от 27 октября 1999 года.

Как говорится в указе, установить праздник поручалось, "учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства".

С тех пор каждый год 3 ноября в Украине отмечают День инженерных войск.

Инженерные войска выполняют чрезвычайно сложную и ответственную задачу – инженерное обеспечение подразделений по каждому из видов и родов войск ВСУ.

В общей структуре Вооруженных сил они принадлежат к специальным войскам, это войска переднего края. Во время боевых действий атаку начинают именно инженерные войска, обеспечивающие мотострелкам и танкистам продвижение вперед.

Виоины-инженеры проделывают проходы в минных полях и заграждениях врага, расчищают завалы и разрушения для обеспечения движения своих войск, осуществляют разминирование. В мирное время инженерные войска работают над обнаружением и уничтожением мин, снарядов, гранат; занимаются утилизацией морально и физически устаревших инженерных боеприпасов, техники и имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, саперы 48-й инженерной Каменец-Подольской бригады уничтожили и повредили 14 танков ВС России вблизи Славянска, где бригада остановила прорыв противника. "Инженер – это универсальная специальность", – рассказал воин-инженер Николай, подчеркивая разнообразие задач, выполняемых его подразделением.

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