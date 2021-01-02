В Украине от коронавируса умерла оперная певица-волонтер Тарасова

В субботу, 2 января, от последствий коронавируса скончалась украинский волонтер и оперная певица Александра Тарасова.

Печальной вестью поделились в соцсети Facebook друзья и знакомые женщины. По их словам, болезнь у нее протекала очень тяжело.

"Печаль, боль... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", – сообщила волонтер Лилия Блохина, попросив знакомых помочь родным женщины.

"Сегодня не стало нашей сестры-волонтера, очень положительного и классного человека. 21 (2021 год. – Ред.) не вступил в свои права полностью и 20 продолжает и дальше забирать", – со своей стороны добавил Михаил Макарук.

Александра Тарасова в свое время работала в Минсоцполитики

Известно, что Александра Тарасова ранее работала начальником управления по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции в Министерстве социальной политики.

Кроме этого, она была главой правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Вернись живым". Женщина сама воспитывала двоих детей.

Александра Тарасова Facebook Aleksandra Tarasova

"Ужасная новость... Мир потерял замечательного человека. Я знал Александру Тарасову лет 6, еще со времен ее работы в Минсоце. Она всегда искренне жила проблемами ветеранов АТО. Делала все, что могла, и ради Героев часто шла против системы, против большинства. Искренне поддерживала наши волонтерские инициативы, болела за ребят, всегда радовалась их успехам... Очень грустно", – подчеркнул Станислав Кушнарев.

Александра Тарасова умерла от коронавируса Facebook Anna Nazarko

В сети продолжают высказывать слова скорби из-за смерти волонтера, отмечая, что "у Саши остались совсем не взрослые дети".

"Сложно представить себе, какому количеству людей Саша Тарасова помогла. Совершенно безвозмездно.

Сколько безнадёжных случаев она разобрала и дала не только надежду, но и решение. Ее больше нет с нами. Нет слов, чтобы описывать... И, да, в это невозможно поверить. У Саши остались совсем не взрослые дети", – написала в Facebook Анна Назарко.

Скриншот сообщения в сети Facebook Mykhailo Makaruk

Сообщение о смерти волонтера Facebook Лилия Блохина

Скриншот Facebook Мария Уланова

Скриншот сообщения Facebook Станислав Кушнарев

Скриншот поста Facebook Anna Nazarko

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