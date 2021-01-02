В Україні від коронавірусу померла оперна співачка-волонтерка Тарасова

У суботу, 2 січня, від наслідків коронавірусу померла українська волонтерка й оперна співачка Олександра Тарасова.

Сумною звісткою поділилися в соцмережі Facebook друзі й знайомі жінки. За їхніми словами, хвороба у неї проходила дуже важко.

"Сум, біль... Друзі, від COVID-19 померла наша волонтерка Олександра Тарасова", – повідомила волонтерка Лілія Блохіна, попросивши знайомих допомогти рідним жінки.

"Сьогодні не стало нашої посестри-волонтерки, дуже позитивної і класної людини. 21 (2021 рік. – Ред.) не вступив у свої права повністю і 20 продовжує і далі забирати", – зі свого боку додав Михайло Макарук.

Олександра Тарасова свого часу працювала у Мінсоцполітики

Відомо, що Олександра Тарасова раніше працювала начальником управління у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції у Міністерстві соціальної політики.

Крім цього, вона була главою правління благодійних фондів "Крила фенікса" і "Повернись живим". Жінка сама виховувала двох дітей.

Олександра Тарасова Facebook Aleksandra Tarasova

"Жахлива новина... Світ втратив чудову людину. Я знав Олександру Тарасову років 6, ще з часів її роботи у Мінсоці. Вона завжди щиро жила проблемами ветеранів АТО. Робила все, що могла, і заради Героїв часто йшла проти системи, проти більшості. Щиро підтримувала наші волонтерські ініціативи, вболівала за Хлопців, завжди раділа їхнім успіхам... Дуже сумно", – підкреслив Станіслав Кушнарьов.

Олександра Тарасова померла від коронавірусу Facebook Anna Nazarko

У мережі продовжують висловлювати слова скорботи через смерть волонтерки, зазначаючи, що "у Саші залишилися зовсім не дорослі діти".

"Складно уявити собі, якій кількості людей Саша Тарасова допомогла. Абсолютно безоплатно.

Скільки безнадійних випадків вона розібрала і дала не тільки надію, а й рішення. Її більше немає з нами. Немає слів, щоб описувати... І, так, у це неможливо повірити. У Саші залишилися зовсім не дорослі діти", – написала у Facebook Анна Назарко.

Скриншот повідомлення в мережі Facebook Mykhailo Makaruk

Повідомлення про смерть волонтерки Facebook Лілія Блохіна

Скриншот Facebook Марія Уланова

Скриншот повідомлення Facebook Станіслав Кушнарьов

Скриншот посту Facebook Anna Nazarko

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