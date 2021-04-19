В Украине от COVID-19 умерли уже 40 тысяч человек: какие регионы в лидерах

В Украине за 18 апреля от последствий коронавирусной инфекции умерли еще 214 граждан, что увеличило количество летальных случаев за все время пандемии до ровно 40 000.

По сравнению с предыдущим днем прирост снизился и составляет -14,40%. Об этом свидетельствуют данные статистики от Министерства здравоохранения (Минздрава) и сайта СНБО.

В частности, за минувшие сутки больше всего смертей от COVID-19 подтвердили на Днепропетровщине – 37, Львовщине – 26, в Киеве – 23, на Харьковщине – 20, Николаевщине – 17 и Запорожье – 16.

Но ни одного летального случая не зафиксировали в Одесской, Донецкой, Черкасской областях.

Лидером по смертности от COVID-19 является столица Украины Киев – там с начала пандемии болезнь унесла жизни уже 4221 человека. Кроме этого, на Львовщине в целом подтверждено 3050 смертей, Днепропетровщине – 2946, Харьковщине – 2423, Одесщине – 2245, Киевщине – 2087.

Наименьше летальных случаев зафиксировано в Кировоградской области – 565 (+8 за сутки), Луганской – 625 (3), Херсонской – 812 (+12).

Как сообщал OBOZREVATEL, за 18 апреля в Украине диагноз коронавирус подтвердили еще в 6506 граждан, среди новых больных – 253 ребенка и 98 медработников. Однако 5598 украинцев вылечились от недуга.