В Украине оккупанты убили 121 ребенка, 167 ранены: в Офисе генпрокурора рассказали о преступлениях РФ

С начала вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 121 ребенок. Еще 167 получили ранения. Больше всего несовершеннолетних пострадало в Киевской (61), Харьковской (41) и Донецкой (40) областях.

Оккупанты продолжают хаотично обстреливать жилые массивы Донецкой области. Войска Путина здесь убили 9-летнюю девочку и 14-летнего парня. Еще трое детей были ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора на официальной Telegram-странице.

В Буче 17 марта россияне убили мужчину на глазах у сына. Отец многодетной семьи, ехавший за гуманитарной помощью и лекарствами, погиб на месте. 14-летний подросток получил пулевые ранения. Семья жертвы трагедии уже почти 2 недели живет в доме без газа и света.

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22 марта армия РФ в очередной раз обстреляла город Рубежное в Луганской области. В результаты и бомбардировки один из снарядов попал в многоэтажку. Трое местных жителей погибли, в том числе двое детей.

На утро 23 марта насчитывается 548 поврежденных в результате обстрелов учебных заведений. Из них 72 – разрушены полностью. От действий РФ пострадали 220 школ и 155 детских садов. Больше всего ущерба понесли Донецкая, Харьковская, Николаевская, Сумская, Киевская, Черниговская области и город Киев. Также оккупанты уничтожают детские поликлиники, спортивные объекты и библиотеки.

Данные по поводу убытков, полученных Украиной из-за агрессии Кремля, постоянно обновляются. Из-за активных боевых действий во многих регионах до сих пор нет возможности осмотреть места событий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожье врачи спасают детей, пострадавших от обстрелов во время эвакуации.

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