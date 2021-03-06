В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы "накроет"

На воскресенье, 7 марта, в Украине объявлено штормовое предупреждение І уровня опасности – желтого.

Ночью в северо-западных областях, а днем по всей территории страны ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, в Карпатах – до 25-30 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В целом в Украине без осадков, за исключением северной части – вечером там местами ожидается небольшой мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах, кроме крайнего юга, – местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, ночью -5-10 градусов мороза, в Карпатах -11-13, на морских побережьях -1-4; днем +1+6 градусов, в Одесской области – до +9.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло озвучил прогноз погоды до 8 марта. В конце недели в Украине снова похолодает, а Международный женский день будет достаточно прохладным. Кроме того, потепление замедлит оставшийся на улицах снег. По словам синоптика, приход весны не стоит ожидать в ближайшее время, а ночные морозы закончатся нескоро.