В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет мощная непогода

Во вторник, 17 августа, синоптики в Украине объявили штормовое предупреждение. Некоторые регионы страны накроют грозы с порывистым ветром.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. По прогнозу метеорологов, днем в Житомирской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Волынской областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Был объявлен I уровень опасности, желтый.

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Кроме того, сегодня в следующих областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности: Харьковская, Луганская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Винницкая, Черкасская, Киевская, Житомирская и Черниговская.

В Киеве 17 августа будет солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем +30...+32 градусов по Цельсию.

Отметим, что погода в части областей Украины 17 августа будет дождливой и с грозами. Также в этих регионах немного похолодает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в августе ожидаются дождливые дни, грозы и шквалы. Температура воздуха пойдет на спад и в конце месяца достигнет отметки +20 градусов.