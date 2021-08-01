Жара пойдет на спад, будут грозы и шквалы: синоптики дали прогноз на август в Украине

В Украине в августе ожидаются дождливые дни, грозы и шквалы. Температура воздуха пойдет на спад и в конце месяца достигнет отметки +20 градусов.

До 15 августа температура будет оставаться примерно на одном уровне +31… +34 градуса. После этого ежедневно температура будет постепенно понижаться. Подробней о погоде на последний месяц лета – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как рассказал OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань, погода в центральной части Украины в августе 2021 года будет по-настоящему летней в первой половине месяца. Температурный максимум будет достигнут 4 августа, когда воздух днем прогреется до +35 градусов.

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К 11-12 августа произойдет небольшое понижение температуры, она установится на отметке 29-31 градус. Но начиная с 12 августа температура будет понижаться практически ежедневно. К концу месяца она будет колебаться вблизи +22 градусов.

В течение месяца народный синоптик спрогнозировал семь дождливых дней, но осадки будут незначительными. К 25 августа температура воздуха максимум составит +24… +26 градусов, а к концу месяца всего +20 градусов.

В течение первой декады на юге страны четыре раза пройдут небольшие дожди. В последнюю неделю месяца дождливыми могут быть три дня.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет меняться и становиться все более сухим. Из-за этого привычными явлениями станут как засухи, так и наводнения, возникающие после сильных дождей.