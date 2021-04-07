В Украине объявили штормовое предупреждение из-за ветра и снегопадов

Виктория Довгань Общество 12:03, 7.04.2021 Обновлено: 12:03, 7.04.2021

В среду, 7 апреля, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды – синоптики предупредили о сильном ветре и снегопадах.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра. В частности, наиболее неблагоприятные условия будут наблюдаться в западных, северных и большинстве центральных областей.

В Украине объявили штормовое предупреждение
Пресс-служба Укргидрометцентра

По данным синоптиков, там ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, в южных, восточных и центральных областях скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с. Поэтому в указанных областях объявлен первый уровень опасности (желтый).

Напомним, 6 апреля в Украине также объявляли штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Его скорость в центральных, восточных и южных областях достигала 15-20 м/с.

На Благовещение, 7 апреля, по данным синоптика Натальи Диденко, по всей территории Украины будет наблюдаться переменная погода и температурные перепады. Так, в одних областях пойдет снег и будет наблюдаться похолодание, а в других будет тепло и дождливо.

Как сообщал OBOZREVATEL, температура воздуха днем 7 апреля на западе, севере и в центре будет колебаться в пределах +3...+7, а в южных и восточных областях – от +11 до +15 тепла.

Комментировать
Общество

Смотрите также

У Путина ответили на заявление Зеленского о вступлении в НАТО

Президент Литвы объяснил свою фразу об "убийце" Путине: вся система в РФ такая. Видео

Одна из арестованных украинок в ОАЭ предметно показала свою поездку в Дубай: от аэропорта до шикарных авто и отелей

Стали известны имена воинов ВСУ, погибших на Донбассе

Украина стала эпицентром коронавируса в Европе