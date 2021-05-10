В Украине объявили штормовое предупреждение и угрозу лавин

В понедельник, 10 мая, на левобережной Украине объявили штормовое предупреждение. Прогнозируют порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

В южных, восточных, большинстве центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, по информации синоптиков, 10-11 мая, в связи с оттепелью на высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по данным синоптиков лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. В то же время в июне будет меньше дождей, чем в июле и августе.