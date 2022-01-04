В Украине объявили штормовое предупреждение: где в среду испортится погода. Карта

Погода в Украине в среду, 5 января, будет дождливой в большинстве областей. Также ожидаются метели и сильные порывы ветра.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В горах прогнозируют мокрый снег (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди днем накроют западные, северные, часть центральных и восточные области. На юге будет солнечно. Ночью в Карпатах пойдут значительные осадки в виде мокрого снега, местами метель, а на дорогах гололедица; днем регион будут заливать дожди.

Порывы ветра на Западе достигнут 25-28 м/с, объявлен І уровень опасности (желтый).

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Также в высокогорье Закарпатской области и горах Ивано-Франковщины сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровень).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 6 тепла, на северо-востоке от 1 тепла до 5 мороза. Днем синоптики прогнозируют от 6 до 10 тепла, прохладнее всего также в северо-восточных областях – от 4 до 6 тепла.

В Киеве пойдут дожди, ночью +2… +4, днем до 8 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 января зафиксировали первый температурный рекорд 2022 года. Температура воздуха достигла 8,2 градусов тепла, что на 2,1 градуса превышает показатели этого дня в 1899 году.