В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидается плохая погода

На Украину надвигается страшный шторм. В пятницу, 17 сентября, в западных областях страны ожидаются сильные дожди. В этих регионах объявлен повышенный уровень опасности.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, ливни накроют Закарпатскую, Ивано-Франковске, Львовскую, Волынскую и Ровенскую области. Здесь объявлено штормовое предупреждение – метеорологи предупреждают о I уровене опасности.

Сильные дожди ожидаются в Карпатах. В регионе объявлено ІІ (оранжевый) уровень опасности, когда осадки несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

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Спасатели предупреждают, что в местах прохождения сильных ливней могут формироваться значительные местные и склоновые стоки.

Также чрезвычайники предупредили, что 17 - 19 сентября, в результате осадков, ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий:

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,5 - 1,5 м;

на реках Закарпатья 0,3-1,5 м;

на Латорице и в нижнем течении Боржавы до 2 м.

Кроме того, 16-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, существует чрезвычайный уровень пожарной опасности.