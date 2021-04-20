В Украине объявили штормовое предупреждение: где испортится погода

Погода в Украине во вторник, 20 апреля, в некоторых регионах ухудшится: пойдут дожди и усилится ветер.

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, ночью в южных, днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях – значительные дожди.

Синоптики предупредили, что порывы ветра составят 17-22 м/с. Был объявлен І уровень опасности (желтый).

Так дожди накроют такие области: Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Луганская, Донецкая и Крым. На остальной части Украины осадков не предвидится.

Напомним, что в Украину 20 апреля придет циклон из-за Черного моря. Этот атмосферный вихрь с низким давлением в центре принесет с собой дождливую погоду.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что погода на майские праздники и на Пасху, которую православные христиане отметят 2 мая, будет прохладной.