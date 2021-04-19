В Украину прилетит циклон с дождями: синоптик сказала, где ждать непогоды

В Украину 20 апреля придет циклон из-за Черного моря. Этот атмосферный вихрь с низким давлением в центре принесет с собой дождливую погоду.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что осадки начнутся уже в ночь с 19 на 20 апреля. Первым они накроют юг.

Однако когда циклон, раскручиваясь, вывернется на восток и центр Украины, там тоже испортится погода. По словам метеоролога, дожди могут быть сильными. Кроме того, к ним присоединится еще и сильный ветер.

Что касается запада Украины, то там также ожидаются дожди, но другого происхождения, местами возможны грозы, а в Карпатах вообще ливни.

"Киевщина и Винниччина смогут пропетлять между западной влагой и циклонными южными дождищами – каких-либо серьезных осадков там не предвидится", – отметила Диденко.

Она добавила, что температура воздуха в Украине ночью будет колебаться в пределах +3...+7 градусов, а днем +9...+13 градусов.

В Киеве 20 апреля будет прохладно: ночью +3...+6, а днем +10...+12 градусов. Кроме того, может быть незначительный дождь и северный порывистый ветер, который придаст дискомфорта.

"Неделя придет с циклоном, а завершится Вербным воскресеньем, которое также будет холодным и ветреным. Но разве когда-то перед Вербным воскресеньем не было ветра? Так что все по плану у атмосферы", – пошутила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что, несмотря на незначительное потепление в Украине в ближайшее время, впоследствии погода снова сместится в сторону похолодания. Неопределенной она будет даже на майские праздники.