Украину накроют дожди, объявлено штормовое предупреждение. Прогноз и карта

В ночь на понедельник, 24 мая, в регионах Украины пройдут значительные дожди. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, ливни пройдут в западных, северных, центральных регионах страны. Днем дожди накроют Полтавскую и Сумскую области.

В Киеве 24 мая ночью также ожидаются значительные дожди. При этом температура днем будет +17+19, а ночью +11+13 градусов.

В Киевской области ночью также прогнозируются значительные дожди, местами гроза.

Метеорологи добавили, что 24 мая на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,2-1,0 метров, но без негативных последствий.

Ранее украинцев предупредили о высокой пожарной опасности в пяти областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили погоду до конца мая и дали прогноз на лето в Украине.