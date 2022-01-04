В Украине объявили штормовое предупреждение: детальный прогноз. Карта

Во вторник, 4 января, в Украине объявили штормовое предупреждение. По всей стране ожидаются сильный ветер.

В частности, порывы ветра в западной части, а также в восточных областях будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах даже 25-28 м/с. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Украинский гидрометеорологический центр.

Спасатели оценили уровень опасности, как І, желтый.

Кроме того, во вторник почти всю Украину накроют дожди. Осадки не прогнозируют только в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

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Температура воздуха на западе страны днем ожидается на уровне +5… +8 градусов, на востоке — +3… +6, на юге — +6… +8, а на севере — +4… +6.

Ветер ожидается юго-западный с переходом в западный.

В Киеве температура будет колебаться в пределах +5… +7 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с. Осадков в столице сегодня не ожидается.

Напомним, в ближайшие 6 дней, с 4 по 9 января, в Киеве ожидается пасмурная погода, возможны прояснения. В среднем температура воздуха днем будет +4… 0, а в среду ожидается до +8.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду в Украине будет облачно и дождливо, осадки накроют почти всю территорию страны. Сухо будет только на юго-востоке, однако и там солнце весь день будет скрыто тучами.