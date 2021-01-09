В Украине обнаружили менее 5 тысяч случаев коронавируса за сутки. Статистика Минздрава на 9 января
По состоянию на утро субботы, 9 января, в Украине официально подтверждено 1 110 015 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 846 – обнаружено за прошедшие сутки. При этом 7 961 пациентов побороли COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В стране умерли уже 19 668 человек (+80 за сутки), а 786 306 пациентов полностью победили болезнь.
В частности, за минувшие сутки заболели 168 детей и 176 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.
Осуществлено тестирований за сутки – 26 494 (в частности методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859). За все время пандемии в Украине проведено 5 752 190 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 344 случая;
Винницкая область – 61 случай;
Волынская область – 108 случаев;
Днепропетровская область – 471 случай;
Донецкая область – 189 случаев;
Житомирская область – 179 случаев;
Закарпатская область – 55 случаев;
Запорожская область – 456 случаев;
Ивано-Франковская область – 133 случая;
Киевская область – 375 случаев;
Кировоградская область – 40 случаев;
Луганская область – 149 случаев;
Львовская область – 262 случая;
Николаевская область – 416 случаев;
Одесская область – 299 случаев;
Полтавская область – 160 случаев;
Ривненская область – 80 случаев;
Сумская область – 160 случаев;
Тернопольская область – 70 случаев;
Харьковская область – 223 случая;
Херсонская область – 44 случая;
Хмельницкая область – 47 случаев;
Черкасская область – 353 случая;
Черновицкая область – 147 случаев;
Черниговская область – 25 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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