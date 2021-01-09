В Украине обнаружили менее 5 тысяч случаев коронавируса за сутки. Статистика Минздрава на 9 января

По состоянию на утро субботы, 9 января, в Украине официально подтверждено 1 110 015 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 846 – обнаружено за прошедшие сутки. При этом 7 961 пациентов побороли COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В стране умерли уже 19 668 человек (+80 за сутки), а 786 306 пациентов полностью победили болезнь.

В частности, за минувшие сутки заболели 168 детей и 176 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Осуществлено тестирований за сутки – 26 494 (в частности методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859). За все время пандемии в Украине проведено 5 752 190 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 344 случая;

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 108 случаев;

Днепропетровская область – 471 случай;

Донецкая область – 189 случаев;

Житомирская область – 179 случаев;

Закарпатская область – 55 случаев;

Запорожская область – 456 случаев;

Ивано-Франковская область – 133 случая;

Киевская область – 375 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 149 случаев;

Львовская область – 262 случая;

Николаевская область – 416 случаев;

Одесская область – 299 случаев;

Полтавская область – 160 случаев;

Ривненская область – 80 случаев;

Сумская область – 160 случаев;

Тернопольская область – 70 случаев;

Харьковская область – 223 случая;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 47 случаев;

Черкасская область – 353 случая;

Черновицкая область – 147 случаев;

Черниговская область – 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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