В Україні виявили менше 5 тисяч випадків коронавірусу за добу. Статистика МОЗ на 9 січня
Станом на ранок суботи, 9 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 110 015 випадків коронавірусної інфекції. З них 4 846 – виявлено минулої доби. При цьому 7 961 пацієнтів побороли COVID-19.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. У країні померли вже 19 668 осіб (+80 за добу), а 786 306 пацієнтів повністю перемогли хворобу. Зокрема, минулої доби захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
Здійснено тестувань за добу – 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859). За весь час пандемії в Україні проведено 5 752 190 ПЛР-тестів.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
Київ – 344 випадки;
Вінницька область – 61 випадок;
Волинська область – 108 випадків;
Дніпропетровська область – 471 випадок;
Донецька область – 189 випадків;
Житомирська область – 179 випадків;
Закарпатська область – 55 випадків;
Запорізька область – 456 випадків;
Івано-Франківська область – 133 випадки;
Київська область – 375 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 149 випадків;
Львівська область – 262 випадки;
Миколаївська область – 416 випадків;
Одеська область – 299 випадків;
Полтавська область – 160 випадків;
Рівненська область – 80 випадків;
Сумська область – 160 випадків;
Тернопільська область – 70 випадків;
Харківська область – 223 випадки;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 47 випадків;
Черкаська область – 353 випадки;
Чернівецька область – 147 випадків;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 19-21 січня направить перші зразки для перевірки на наявність британського штаму коронавірусу.