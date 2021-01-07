В Украине начались рождественские богослужения в церквях: онлайн-трансляция

В четверг, 7 января, в Киево-Печерской лавре (УПЦ МП), Свято-Михайловском Златоверхом соборе (ПЦУ) и Патриаршем соборе Воскресения Христова (УГКЦ) проходят торжественное богослужение в честь праздника Рождества Христова.

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе богослужение проводит глава ПЦУ, митрополит Епифаний, в Киево-Печерской лавре – предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий, в Патриаршем соборе – глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Отметим, что 7 января в полночь началась праздничная Всенощная с литургией в честь Рождества Христова.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию главных событий праздника Рождества Христова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что нельзя делать в великий праздник Рождество.

Также в Украине во время посещения церквей и храмов на Рождество верующим необходимо помнить о карантинных ограничениях и подойти к привычным ритуалам ответственно.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество в Украине.