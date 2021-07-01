В Украине началась электронная регистрация абитуриентов: как создать кабинет

В четверг, 1 июля, в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов абитуриентов, которые поступают в высшие учебные заведения на базе полного общего среднего образования и имеют сертификаты ВНО образца 2018-2021 годов.

При помощи таких кабинетов поступающие смогут подавать заявления о вступлении в вузы. Чтобы создать собственный, абитуриенту необходимо посетить сайт системы подачи заявлений.

Чтобы зарегистрировать электронный кабинет абитуриента, нужно указать свой e-mail, номер сертификата ВНО, его PIN-код, год выдачи, а также данные аттестата о полном общем среднем образовании, в том числе его средний балл, который поступающему необходимо вычислить самостоятельно.

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После ввода всех нужных данных абитуриент сможет создать собственный электронный кабинет. Соответствующее письмо придет на указанный адрес электронной почты.

Перед тем, как подать документы в учреждение высшего образования, поступающему необходимо будет также внести в свой кабинет такие данные, как контактный номер телефона, фото, а также загрузить копии сертификатов ВНО предыдущих лет (при наличии), приложение о полном общем среднем образовании и т.п.

Сервис подачи заявлений через электронные кабинеты будет доступен с 14 июля.

В соответствии с Порядком подачи и рассмотрения заявлений в электронной форме, утвержденным Минобразования Украины, средний балл аттестата исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых.

Это среднее арифметическое всех оценок в приложении к аттестату. При этом предметы, по которым сделана запись "уволен (а)" / "зачтено", а также факультативы не учитываются.

Если в приложении средний балл все же указан, обязательно нужно проверить, правильно ли он рассчитан – в противном случае поступающему нужно самостоятельно рассчитать балл по правильной методике (хотя аттестат с неправильно рассчитанным баллом является также действительным).

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