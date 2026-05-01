В Украине на выходных потеплеет до +21: синоптики дали подробный прогноз. Карта

После холодных ночей с заморозками в Украине на выходных ожидается постепенное потепление. Небо будет преимущественно малооблачным, без осадков.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра. По данным специалистов, заморозки сохранятся лишь кое-где.

Погода в Украине 2 мая

Суббота, 2 мая, по прогнозам синоптиков, пройдет без осадков. Во всех областях ожидается облачная с прояснениями погода.

В западных областях возможны ночные заморозки, от -1 до +1 градуса. Днем ожидается от 14 до 19 градусов тепла.

На севере и в центре ночью температура опустится до -1 градуса. Днем воздух прогреется от +11 до +15 градусов.

В восточных областях ночью термометры покажут от -1 до +2 градусов. Днем ожидается от 12 до 15 тепла.

На юге ночных заморозков не предвидится, температура достигнет от 3 до 7 градусов тепла ночью и от 13 до 16 градусов днем.

Погода в Украине 3 мая

В воскресенье, 3 мая, по всей территории Украины осадков не прогнозируется, небо будет малооблачным. Ветер будет слабее, чем раньше.

На западе ожидается от +4 до +7 градусов ночью и от 17 до 21 градусов тепла днем.

В северных и центральных областях синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла ночью. Днем воздух прогреется от +14 до +18 градусов.

На востоке суббота тоже будет теплее. Ночью термометры покажут от 2 до 5 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +17.

Воздух на юге прогреется от +3 до +5 градусов ночью и от +15 до +17 днем.

Как сообщал OBOZ.UA, на протяжении последних недель погода в нашей стране была довольно необычной. Среднесуточная температура оставалась ниже климатической нормы.

