В Украине на Рождество объявили І уровень опасности. Карта

В четверг, 7 января, в Украине ухудшится погода. Из-за сильного тумана на дорогах ухудшится видимость.

Об этом предупредили в пресс-службе Укргидрометцентра. Туман не затронет только южные и западные области нашей страны.

"Утром 7 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Днем в северных, центральных, восточных областях сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – сообщили метеорологи.

В Киеве и Киевской области ночью и утром 7 января туман, видимость 200-500 метров.

Также отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, что погода в Украине на Рождество, 7 января, будет ветреной, дождливой и с мокрым снегом. Однако морозов не ожидается.

Также синоптик Наталья Диденко сказала, что Рождество в Украине будет теплым и дождливым.