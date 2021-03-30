В Украине COVID-19 переболели более 43 тысяч медиков, почти 550 умерли

С начала пандемии Фонд социального страхования Украины получил 43 400 сообщений о клинически подтвержденных случаях заболевания медицинских работников COVID-19.

Как говорится в Telegram ФССУ, больше всего случаев зафиксировано во Львовской области – 4998 сообщений и городе Киеве – 4581 сообщение. За последнюю неделю получено 975 сообщений о заражении медиков.

В то же время 548 случаев среди медработников были смертельными.

Расследование завершено по 19 475 случаях, 5372 из них признано связанными с производством, в том числе 144 – смертельные.

В Фонде соцстрахования напоминают, что связь инфицирования медика с производством определяет комиссия по расследованию, которая создается учреждением здравоохранения (в случае смерти, если его должность и место работы включены в перечень в соответствии с постановлением КМУ №1 от 5 января 2021 года), Гоструда (в случае смерти, если должность и/или место работы не включены в перечень) и работодателем (в других случаях), заключение комиссии зависит от выводов эпидрасследования МЗ и диагноза профпатолога.

Члены семей 71 умершего от COVID-19 медика получили от Фонда единовременные пособия в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием в размере 227 000 гривен (219 700 гривен, если страховой случай наступил до 1 декабря 2020 года или 210 200 гривен, если страховой случай наступил до 1 июля 2020 года).

Государственные страховые выплаты в размере 1,7025 млн гривен (1,5765 млн гривен, если страховой случай наступил в прошлом календарном году) Фонд профинансировал для семей 75 умерших от коронавируса медработников.

"Одноразовые страховые выплаты за средства государственного бюджета для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая вследствие острого профзаболевания COVID-19, Фондом профинансированы для десяти медиков (735 700 гривен в случае II группы инвалидности и 630 600 гривен – III группы инвалидности)", – говорится в сообщении.

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Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, уже три месяца как медики в Украине остались без надбавок и работают за мизерные оклады. Постановление Кабинета министров №610, согласно которому все медицинские работники получали доплаты от 1000 до 4000 гривен, перестало действовать еще 31 декабря.