В Украине может появиться новый национальный природный парк, – Смаль

Представители экологического сообщества вместе с председателем Гослесагентства Виктором Смалем посетили участки природно-заповедного фонда на Кировоградщине, которые могут стать основой для создания нацпарка "Черный Лес".

"Мы совместно с экологами проинспектировали лесные участки, чтобы воочию убедиться в ценности здешних лесов для природно-заповедного фонда. Отмечу, что это действительно ценные территории, интересные с точки зрения ботаники, геологии, географии и истории", - отметил Виктор Смаль.

Он добавил, что примерно 10 тыс. лет назад в этих местах проходила граница крупнейшего в Европе ледника, также здесь есть следы от падения космических объектов. Кроме того, Чернолесский и Чутовский леса – одни из крупнейших широколиственных массивов на южной границе распространения леса в Восточной Европе. В 1917 и 1921 годах они были очагами украинского повстанческого движения.

"Вопрос создания нацпарка "Черный лес" обсуждали еще в 1926 году, но тогда из-за репрессий инициаторов процесса парк так и не создали. И сейчас этот процесс имеет реальный шанс сдвинуться с места", - подчеркнул глава Гослесагентства.

По словам экологов, для этого нужно лишь определить, какие из уже созданных объектов природно-заповедного фонда на этой территории могут войти в состав будущего нацпарка.

"Мы продвигаем идею создания национального природного парка на территории Чернолесского и Чутовского лесов уже более 30 лет. Сейчас руководство Гослесагентства с пониманием относится к этой идее и поддерживает ее. Поэтому мы предлагаем объединить в один нацпарк все созданные здесь ранее объекты природно-заповедного фонда", - отметила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Экологи считают, что площадь будущего нацпарка может составить ориентировочно 23 тыс. га и разместиться в пределах Знаменской, Долинской, Александрийской, Дмитровской, Субботцевской и Гуровской громад. Сейчас идет обсуждение конфигурации парка.

"Наша главная задача – совместить надлежащий уход за природоохранными объектами с хозяйственной деятельностью в лесах. Ведь наряду с воспроизводством и сохранением лесов поколения лесоводов работают над формированием высокопроизводительных древостоев. Поэтому мы совместно работаем над тем, чтобы найти золотую середину и создать нацпарк, границы которого будут учитывать как природоохранный, так и экономический интерес", - подытожил Виктор Смаль.