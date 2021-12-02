В Украине может появиться День борща: детали законопроекта

В Украине появится День украинского борща, который будут отмечать ежегодно во вторую субботу сентября. Соответствующий законопроект №6361 зарегистрирован в Верховной Раде.

Его инициаторами выступил ряд нардепов от нескольких фракций и групп. Среди них Ярослав Юрчишин, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Владимир Вьятрович, Ольга Стефанишина, София Федина, Николай Княжицкий, Галина Третьякова и другие. Текст проекта Постановления размещен на сайте парламента.

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Согласно ему, такой праздник вводится с целью обеспечения охраны культурного наследия, сохранения унифицированной украинской кухни и популяризации украинской культуры в мире.

В связи с нововведением Кабмину рекомендуется разработать и утвердить в месячный срок комплексный план мероприятий по празднованию Дня украинского борща, предусмотрев в частности:

проведение ежегодно мероприятий, фестивалей и соревнований по приготовлению традиционного украинского борща во всех регионах Украины;

проведение в учебных заведениях, заведениях культуры и питания тематических мероприятий, лекций, дискуссий о феномене этого блюда, его культурологической составляющей, продолжительности приготовления разными поколениями украинцев и его влиянии на общественную жизнь.

Контролировать выполнение постановления будет Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике.

Отметим, борщ уже давно стал настоящей визиткой страны. Поэтому, опираясь на советы кулинара Евгения Клопотенко, OBOZREVATEL рассказал, как приготовить удачное блюдо.

При этом ранее стало известно, что уже к концу 2021 года цены на овощи "боревого" набора вырастут на 20-30%. Как рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, дорожать будут самые дешевые продукты, так как они сейчас пользуются повышенным спросом среди украинцев. По словам эксперта, декабрь станет месяцем роста цен.

Повышение стоимости спровоцировало импорт продукции из-за рубежа. На украинском рынке уже появились первые партии свеклы из Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная в Германии оперная певица Анна Нетребко, уроженка России, написала поваренную книгу, где поделилась с немцами рецептами любимых блюд. Одним из традиционных российских угощений артистка назвала борщ, который полюбила еще в детстве, проведенном в Краснодаре. Такое заявление вызвало реакцию в сети.