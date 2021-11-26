В Украине к Новому году взлетят цены на овощи для борща

В Украине уже к концу 2021 года цены на овощи "борщового" набора вырастут на 20-30%. Как рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, дорожать будут самые дешевые продукты, так как они сейчас пользуются повышенным спросом среди украинцев.

"Рост цен будет на "борщовый" набор. У нас, как правило, между летними и зимними ценами разница в 40-50%. Поэтому я думаю, что до конца этого года на 20-30% набор вырастет в стоимости", – рассказал Пендзин для AgroTrend.

Специалист указал, что декабрь будет месяцем роста цен. "Перед праздниками у нас, как правило, появляется ажиотажный спрос, особенно на продовольственную группу", – сказал Пендзин.

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Отметим, на текущей неделе украинские фермеры начали повышать цены на свеклу. Повышение стоимости спровоцировало импорт продукции из-за рубежа. На украинском рынке уже появились первые партии свеклы из Польши.

Цены на столовую свеклу выросли примерно в полтора раза, и сегодня украинские фермеры готовы отгружать продукт не дешевле 9-12 грн/кг. Повышение стоимости участники рынка объясняют ограниченным предложением свеклы на украинском рынке, так как многие заложили продукт в надежде продать по максимальной цене весной и пока не готовы открывать овощехранилища.

На подорожание продуктов также влияет сезонный фактор. Резкий рост цен наблюдается, когда истощаются запасы овощей.

Самый большой рост в цене, как прогнозируется, продемонстрирует лук. По сравнению с Новым годом-2021, он подорожает в 2,5 раза.

На 20% вырастут цены на одни из самых популярных овощей. Речь идет о:

помидорах;

огурцах;

перце.

Также в Украине подорожали капуста и кабачки. Белокачанная капуста в фермерских хозяйствах теперь стоит 7 грн, а в супермаркетах цены достигают 9 грн/кг. Неделей ранее цены на этот овощ были на 1-1,5 грн/кг ниже.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что цена на подсолнечное масло снизится только при условии уменьшения стоимости нефтепродуктов. При этом последние должны подешеветь хотя бы на 20-30 долларов.