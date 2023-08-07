В Украине молодую медработницу уволили за видео в TikTok: подробности скандала

В Киеве уволили сотрудницу "скорой" по имени Валерия за видео, опубликованное в соцсети TikTok, на которое было наложено аудио с ненормативной лексикой. Руководство аргументировало свое решение якобы тем, что таким образом девушка опозорила скорую помощь, поэтому "такие сотрудники им не нужны".

Видео дня

Свою историю девушка рассказала подписчикам в дальнейших видео. Страницу в соцсети она ведет под ником "maybeyourbaby" (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

По словам Валерии после того, как указанное видео попало в рекомендации соцсети и стало "вирусным", ей позвонил заведующий отделением и начал разговор с фразы "Валерия, вы слышали о вашей коллеге? Она сейчас лежит в неврологическом отделении с подозрением на инсульт. Вы тоже так хотите?".

Далее, отметила девушка, руководитель рассказал ей о "позорных видео, где вы материтесь в форме, позорите скорую медицинскую помощь".

"Говоря прямым текстом – люди, которые не достойны чести спасать другие жизни. Как-то так было сказано. Недостойны спасать жизнь из-за ТикТока, из-за мата, из-за наложенного на видео звука с матом", – рассказала подписчикам Валерия.

Девушка подчеркнула, что не согласна с решением руководства и им возмущена.

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