Под утро 6 июля российские оккупанты нанесли самый массированный ракетный удар по Львову, в результате которого погибли десять человек и еще десятки пострадали. Украинская блоггерша по имени Анастасия Нагиева с восторгом восприняла эту новость.

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Она заявила, что львовянам "нечего расслабляться". Соответствующее видео распространяется соцсетями.

Девушка вела прямой эфир, во время которого разговаривала со своими подписчиками. По всей вероятности, она делала это во время ночной воздушной тревоги.

В какой-то момент ее товарищ сообщил о прилетах по Львову, а девушка отвечает, что так и надо.

"Ну так и надо, пусть расслабляться. Всем пора п*зды получать, а не только мы имеем одни "прилеты" ловить", – заявила блогерша.

Она добавила, что львовяне "живут себе прежней жизнью".

"Это нормально, чтобы им "прилет" был где-то в огород. Чтобы они поняли, что война не закончилась", – добавила блоггер.

Примечательно, что, вероятно, она говорила об обстрелах Львова абстрактно, а не о конкретном обстреле дома.

Стоит отметить, что государство-террорист Россия ракетным ударом по Львову ночью 6 июля убило 10 мирных жителей Украины. Число жертв возросло с продолжением разбора завалов разрушенного атакой дома.

Напомним: Россия ночью 6 июля совершила крупнейшую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова. "Калибрамы" оккупанты попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий РФ погибли и пострадали многие люди, среди травмированных есть дети.

Министр внутренних дел Игорь Клименко признался, что правоохранители получили информацию о минимум десяти закрытых укрытиях во Львове во время ночного обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники прибегли к уловкам во время массированной воздушной атаки на Украину ночью 6 июля. Запущенные из акватории Черного моря, их крылатые ракеты "Калибр" сначала летели на Киев, а затем резко свернули и в итоге ударили по Львову.

Цинические граждане страны-агрессора обрадовались удару РФ по дому во Львове, где погибли мирные жители. Россияне, в очередной раз продемонстрировав свое террористическое нутро, заявили, что "ракеты прилетели в нужные цели".

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