В Украине много штаммов COVID-19, тесты их не видят, – врач

Сейчас в Украине циркулирует много штаммов коронавируса. Новый COVID-19 поражает людей более молодого возраста и не всегда определяется тестами.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук. "Я уверена, что у нас в Украине штаммов коронавируса достаточно много, вряд ли два или три", – отметила она.

Медик добавила, что выяснить, какие именно штаммы присутствуют в Украине, достаточно проблематично. "Исследований у нас нет. Наши образцы отправляют за границу, ответ будет через несколько месяцев. И это будет уже не очень интересно".

По ее словам, невозможно выделить определенный симптом, который бы определял определенный штамм коронавируса. Но на присутствие новых штаммов указывают косвенные признаки.

"Симптомы очень похожи. Мы не говорим о каком-то признаке, который полностью нам скажет, что это другой штамм. Это одна и та же болезнь. Но сейчас мы видим статистически, что коронавирус немного помолодел, мы видим среди больных людей в возрасте 40 плюс", – объяснила Гук.

Она также рассказала о случаях, когда коронавирус у больных с типичными признаками этой болезни не подтверждается тестами.

"Я встречала уже несколько пациентов, у которых классическая картина довольно тяжелого коронавируса, пациенты с высокой температурой, с двусторонними изменениями в легких, которые теряют сатурацию. Однако, ни ПЦР-тесты, ни тесты на антитела не проявляют этой болезни. Мы делаем несколько ПЦР-тестов подряд, мы делаем иммуноглобулины M и G, и они отрицательные", – сообщила врач.

"Я пока не знаю, к чему это отнести, нет диагностической возможности выяснить, с чем это связано, но тем не менее, это происходит. Возможно, тест-системы настроены на COVID-19 из Уханя, возможно, с чем еще. Но мы все равно лечим таких пациентов по тем же принципам", – рассказала она.

Как писал OBOZREVATEL, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что в Украине в первом полугодии 2020 может появиться лаборатория с возможностью обнаружения новых штаммов COVID-19.