В Украине ликвидировали командира российских морпехов, которые планировали штурмовать Одессу. Видео

Марина Лисничук
Общество
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В Украине ликвидировали командира российских морпехов, которые планировали штурмовать Одессу. Видео
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Украинские защитники уничтожили бригаду морских пехотинцев ВС РФ, пытавшихся взять штурмом город Одесса. Среди ликвидированных оккупантов оказался и их командир.

Об этом сообщил спикер Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук. Новостью с жителями области он поделился в видеообращении, которое утром 23 марта опубликовал в Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Помните, накануне с вами говорили, что морпехи, которые хотели штурмовать Одессу, гниют теперь под Николаевом и Мариуполем. Пришло еще одно хорошее известие: командира бригады российской морской пехоты наши тоже уничтожили", – рассказал представитель ОВА.

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Он не назвал имени ликвидированного командира российских морских пехотинцев. При этом отметил, что такая же судьба ждет каждого оккупанта: за издевательство над украинскими женщинами и убийство наших детей.

"Не простим! А я благодарю Бога за то, что вижу украинское солнце, благодаря Вооруженным силам Украины, всем, кто защищает родной край. То есть благодаря каждому из вас", – подчеркнул Братчук.

Он добавил, что верит в победу Украины и то, что многие украинцы прилагают максимум усилий, чтобы она пришла как можно скорее.

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