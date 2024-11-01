В Украине ликвидировали еще четыре 'схемы' для уклонистов: среди задержанных – владелец частного вуза. Фото

Украинские правоохранители разоблачили еще четыре "схемы" , организованные во избежание военнообязанными мобилизации. Они действовали в разных регионах – в Киевской, Харьковской, Львовской, Кировоградской, Ривненской областях.

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Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Среди фигурантов – чиновники МСЭК и военно-врачебных комиссий, а также руководитель частного вуза и мошенники-рецидивисты.

Они помогали уклонистам избежать призыва на службу на основании поддельных документов и требовали за это от 5 до 20 тысяч долларов. По всем разоблаченным фактам злоумышленникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями), отметили правоохранители.

Так, в Киевской области разоблачен заместитель главы ВВК одного из районов, который подделывал медицинские выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Он входил в состав группировки, занимавшейся "схемами для уклонистов", которую разоблачили и нейтрализовали в апреле 2024 года.

В Харьковской области задержан глава ВВК Чугуевского района, который торговал фиктивными медсправками для "списания" уклонистов из военного учета.

Во Львовской области "схему для уклонистов" разоблачили в одном из частных вузов. Владелец университета и ректорат засчитывали призывников вне лицензированных годовых объемов, утвержденных МОН.

Это позволяло военнообязанным оформлять отсрочки на основании справок "получателя образования". У владельца вуза обнаружен противотанковый гранатомет, винтовки, карабины и почти 5 тыс. патронов разного калибра. Он задержан и взят под стражу.

В Кировоградской области правоохранители задержали двух мошенников-рецидивистов, которые продавали уклонистам фиктивные справки об "инвалидности". Для подделки справок они использовали связи в МСЭК.

В Ривненской области разоблачили чиновника МСЭК, заведующего отделения местной больницы и еще двух врачей. Они были участниками "схемы" уклонения от призыва, которую правоохранители ликвидировали в октябре.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

– ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

– ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное повторно);

– ч. 1 ст. 366 (служебное подделывание).

Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесщины, который пытался организовать канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он брал по $6,5 тысячи.