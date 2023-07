В Украине издадут три бестселлера из списка книг года по версии Forbes, – Голик

В Украине будут изданы три мировых бестселлера среди ТОП-10 лучших книг прошлого года по версии Forbes. Права на их издание приобрели Юрий Голик вместе с гендиректором издательства "Фолио" Александром Красовицким. Об этом Голик сообщил в Фейсбуке.

Видео дня

В частности, на украинском языке будут изданы книги "When McKinsey comes to town" и "CEO Excellence".

"Недавно журнал Fortune опросил руководителей из списка Fortune 500 и спросил их: "Какую лучшую книгу вы прочли за прошлый год?". CEO Excellence была одной из четырех книг, номинированных более чем одним из 41 ответившего генерального директора. Книга уже готовится к печати у нас", - отметил Голик.

Как известно, ранее Голик передал одному из подразделений ВСУ очередную снайперскую винтовку, а также комплекс БПЛА "STING A" собственной разработки и производства.

Голик помогает Силам обороны с 2015 года и за это время реализовал десятки проектов: начиная со снайперского устройства из ствола танка и системы видеонаблюдения и заканчивая внедорожниками, тепловизорами и дронами.