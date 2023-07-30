В Украине исчезнут поселки городского типа: что предусматривает новый закон об админустройстве

В воскресенье, 30 июля, на сессии Верховной Рады был принят законопроект о десоветизации, который включает в себя меры по изменению географических терминов в Украине. Согласно новому закону, понятие "поселок городского типа" будет устранено.

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Об этом сообщается в карте законопроекта на портале ВР. На основании принятого законопроекта, поддержанного 262 народными депутатами, предполагается, что все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения более 10 000 жителей будут переименованы в статус города.

Однако, города, которые не соответствуют этому определению, не будут понижены в статусе.

Согласно утвержденному законопроекту, населенные пункты с преимущественно усадебной застройкой и численностью населения более 5 000 жителей будут отнесены к категории поселков. В то время как все поселки городского типа (пгт) после начала действия этого закона будут переименованы в поселки, теряя свой прежний статус города.

Оставшиеся населенные пункты, которые не удовлетворяют условиям по численности и типу застройки, будут считаться селами.

До начала российского вторжения в Украине насчитывалось 885 поселков городского типа.

Введение понятия "поселение" является еще одним значимым нововведением этого законопроекта. Поселение представляет собой компактное место жительства, которое находится за пределами традиционных населенных пунктов, таких как города и села. Это может включать различные формы жилищных сообществ, такие как дачные кооперативы или мобильные городки для переселенцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили налоги на ввоз составляющих для дронов. Это поддержит производство беспилотников в стране.

Кроме того, была поднята доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.

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