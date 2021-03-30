В Украине фиксируют до 70% постковидных осложнений, – Степанов

Британский штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину. Поэтому на передний план выходит необходимость постковидной реабилитации.

Как сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, британский вирус более заразен, более молодой, с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной.

"Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний. Наши врачи научились бороться и против этого штамма, однако просто вылечить человека от COVID уже недостаточно", – отметил он.

По словам Степанова, медики фиксируют до 70% различных постковидних осложнений.

В связи с этим была организована рабочая группа для выработки пакета инициатив по постковидной реабилитации, в том числе и в рамках пакетной помощи от Национальной службы здоровья.

В пакет будет входить комплексное лечение легочных осложнений, поражения центральной нервной системы, психологическая реабилитация.

Такой пакет должен быть введен в течение этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степанов также назвал ключевые факторы стратегии борьбы с коронавирусом в Украине.