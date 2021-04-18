В Украине еще 4000 человек госпитализировали из-за COVID-19: какая ситуация с койко-местами
За минувшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали еще 4032 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 377 и в Киеве – 345. Однако 6368 человек выписали.
На утро 18 апреля в больницах регионов были заняты 43 963 койко-места из 79 703, что составляет 55,2%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.
В областях зафиксирован высокий уровень загруженности коек с подведенным кислородом – в среднем показатель составляет 56% (38 539 мест из всех 68,7 тыс.).
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом (по направлению, общий койкофонд) заняты так:
Черкасская область – 97,3%;
Закарпатская область – 97,1%;
Черниговская область – 96,7%;
Ровенская область – 95%;
Тернопольская область – 94%;
Киевская область – 93,1%;
Черновицкая область – 93%.
Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии (по направлению, общий койкофонд):
Киевская область – 96,6%;
Николаевская область – 94%;
Винницкая область – 88,7%;
Полтавская область – 87%;
Черниговская область – 87%;
Черкасская область – 85,9%;
Хмельницкая область – 84,8%;
Тернопольская область – 84,5%.
Ивано-Франковская область – 84,4%;
Запорожская область – 84,3%.
К тому же в больницах 1561 пациент (+37 за сутки) подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 313 (-3), на Харьковщине – 166 (+14), Львовщине – 76 (-4), Винниччине – 74 (-6), Житомирщине – 72 (+1).
Статистика по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки в Украине диагноз коронавирус подтвердили в 10 282 граждан, среди которых 456 детей и 161 медработник. COVID-19 унес жизни еще 250 человек, при этом 6523 украинца победили недуг и вылечились.