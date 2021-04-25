В Украине еще 3,7 тыс. человек попали в больницы из-за COVID-19: что с местами в регионах

За минувшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали еще 3700 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 363, Харьковщине и в Киеве – по 268. Однако 5814 человек выписали.

На утро 25 апреля в больницах регионов заняты 39 626 койко-мест из 78 788, что составляет 50,3%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.

В областях зафиксирован высокий уровень загруженности коек с приподнятым кислородом – в среднем показатель составляет 51% (35 256 мест из всех 66,1 тыс.). Тогда как в интенсивной терапии – 61,3% (3237 коек из 5278).

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом (по направлению, общий койкофонд) заняты так:

Черкасская область – 97,4%;

Закарпатская область – 97,1%;

Ровенская область – 95%;

Черниговская область – 94,5%;

Тернопольская область – 94%;

Киевская область – 93,2%;

Черновицкая область – 92,8%;

Днепропетровская область – 92,7%;

Донецкая область – 92,7%.

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии (по направлению, общий койкофонд):

Киевская область – 96,6%;

Николаевская область – 93%;

Винницкая область – 88,7%;

Черниговская область – 87%;

Полтавская область – 86,4%;

Черкасская область – 85,9%;

Хмельницкая область – 85,1%.

К тому же в больницах 1519 пациентов (+16 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 289 (+4), на Харьковщине – 174 (+5), Полтавщине – 81 (+3), Львовщине – 79 (+4), Винниччине – 74 (+10), Житомирщине – 73 (-3).

Статистика по регионам:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения из-за COVID-19 на Пасху, в Минздраве озвучили только ряд организационных рекомендаций для религиозных заведений по соблюдению правил.