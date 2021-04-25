В Украине еще 3,7 тыс. человек попали в больницы из-за COVID-19: что с местами в регионах
За минувшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали еще 3700 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 363, Харьковщине и в Киеве – по 268. Однако 5814 человек выписали.
На утро 25 апреля в больницах регионов заняты 39 626 койко-мест из 78 788, что составляет 50,3%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.
В областях зафиксирован высокий уровень загруженности коек с приподнятым кислородом – в среднем показатель составляет 51% (35 256 мест из всех 66,1 тыс.). Тогда как в интенсивной терапии – 61,3% (3237 коек из 5278).
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом (по направлению, общий койкофонд) заняты так:
Черкасская область – 97,4%;
Закарпатская область – 97,1%;
Ровенская область – 95%;
Черниговская область – 94,5%;
Тернопольская область – 94%;
Киевская область – 93,2%;
Черновицкая область – 92,8%;
Днепропетровская область – 92,7%;
Донецкая область – 92,7%.
Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии (по направлению, общий койкофонд):
Киевская область – 96,6%;
Николаевская область – 93%;
Винницкая область – 88,7%;
Черниговская область – 87%;
Полтавская область – 86,4%;
Черкасская область – 85,9%;
Хмельницкая область – 85,1%.
К тому же в больницах 1519 пациентов (+16 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 289 (+4), на Харьковщине – 174 (+5), Полтавщине – 81 (+3), Львовщине – 79 (+4), Винниччине – 74 (+10), Житомирщине – 73 (-3).
Статистика по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения из-за COVID-19 на Пасху, в Минздраве озвучили только ряд организационных рекомендаций для религиозных заведений по соблюдению правил.